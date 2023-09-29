Bilecik Osmaneli'nde Tarihi Panayır Son Buldu

Bilecik Osmaneli'nde gerçekleşen 'Tarihi Osmaneli Panayırı' sona erdi.

Her kesimden insanı eğlenceye doyuran, çeşitli etkinliklerin olduğu panayır sona erdi. Çocuk etkinlikleri ile başlayan program 75. Yıl Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi ile devam etti. Halk oyunları ekibi izleyici adeta büyüledi. Son olarak sahne alan Sabaha Karşı Onbir grubu ile müzik ziyafeti yaşanarak programın finali gerçekleşti. Ardından Belediye Başkanı Münür Şahin sahne alan gruplara hediyelerini takdim etti.

Geçtiğimiz günlerde başlayan panayır etkinliklerinde; 75. Yıl Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi, Osmaneli Halk Oyunları ekibi, Eskişehir Bilecikliler Derneği Halk Oyunları ekibi, Osmaneli Belediyesi Orkestrası, Bursa Büyükşehir Belediyesi THM Orkestrası, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi, Kültür Bakanlığı THM Orkestrası ve Sabaha Karşı Onbir grubu sahne aldı. Ardından Belediye Başkanı Münür Şahin sahnede yer alan gruplara hediyelerini takdim etti. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "tüm yaş gruplarına keyifli anlar yaşattığımız için mutluyuz. Geleneklerimize ve kültürümüze sahip çıkıp panayır sayesinde vatandaşa aktarmak bizler için büyük bir onurdur. Panayırımıza katkıda bulunan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK