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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde mevsimin ilk karı düştü

Pazaryeri ilçesinde cumartesi gece saatlerinde fırtına ile başlayan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. İlçenin yüksek köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken kent merkezinde beyaz bir görüntü meydana getirdi. Şiddetli fırtına ile tipi şeklinde yağan kar vatandaşlara yürümekte zor anlar yaşatıyor.