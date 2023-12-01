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Bilecik İl Müftülüğü Daire Personeli Kahvaltıda Bir Araya Geldi

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Bilecik İl Müftülüğü daire personeli, verilen hizmetleri değerlendirmek amacıyla bir kahvaltı programında bir araya geldi. İl Müftüsü Ali Erhun'un da katıldığı programda, hizmetlerin etkinliği ve verimliliği üzerine tavsiyelerde bulunuldu.

Bilecik İl Müftülüğü daire personeli kahvaltıda bir araya gelerek, verilen hizmetleri değerlendirdi.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Kayıboyu Camii toplantı salonunda düzenlenen kahvaltı programına İl Müftüsü Ali Erhun, müftü yardımcıları, şube müdürüleri ve daire personeli katılım gösterdi. Müftülük hizmetlerinin istişare edildiği kahvaltıda daire personeli ile hasbihal eden Müftü Erhun, hizmetlerin etkinliği ve verimliliği hakkında personele tavsiyelerde bulunarak, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Bilecik Müftü Yaşam Haberler

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