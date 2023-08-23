Bilecik Belediyesi Yeni Park Oyun Alanlarını Hizmete Sunuyor
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Bilecik Belediyesi, şehrin birçok noktasında yapımı tamamlanan yeni park oyun alanlarını çocukların hizmetine sunuyor. Çalışmalar kapsamında zemini eski olan park ve oyun alanlarında düzenlemeler yapılırken, çevre kirliliğine yol açan alanlarda da çalışmalar devam ediyor.
Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında yapımı tamamlanan yeni park oyun alanları çocukların hizmetine sunuluyor.
Çocukların keyifli ve güzel ortamlarda zaman geçirmeleri amacıyla çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeni oyun alanlarını hizmete sunmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında başta zemini eski olan park ve oyun alanlarında yeni düzenlemeler yapan ekipler, yeni kauçuk zeminler üzerine yeni oyun gruplarını yerleştiriyor.
20'yi aşkın oyun ve park alanında düzenlemeler yapan ekipler, çevre kirliliğine yol açan alanlarda da çalışıyor.