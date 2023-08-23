Bilecik Belediyesi Yeni Park Oyun Alanlarını Hizmete Sunuyor

Bilecik Belediyesi, şehrin birçok noktasında yapımı tamamlanan yeni park oyun alanlarını çocukların hizmetine sunuyor. Çalışmalar kapsamında zemini eski olan park ve oyun alanlarında düzenlemeler yapılırken, çevre kirliliğine yol açan alanlarda da çalışmalar devam ediyor.