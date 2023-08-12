Bilecik Belediyesi Ücretsiz Satranç Kursları Açıyor

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, 'Satranç Bilmeyen Kalmasın' sloganıyla ücretsiz kurs açtıklarını söyledi.

Subaşı, belediye tarafından düzenlenen satranç kurslarına kayıtlar başladığı ve kurslarla kentte satranç bilmeyen çocuğun kalmayacağı söyledi. Bilecik Belediyesi Kent Konseyi hizmet binasında kayıtlar 11 Ağustos Cuma gününe kadar devam edeceğini söyleyen Subaşı, "11-14 yaş arası kayıt olan her çocuk satranç kursuna katılım gösterebilecek. Satranç kursu ise 16 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. Tüm çocukların kurslara katılım göstermesini ve çocukların gelişimlerine yönelik kursların devam edecek" dedi. - BİLECİK