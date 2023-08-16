Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Gece Boyunca Çalıştı

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gece boyunca süren çalışmalar kapsamında birçok cadde ve sokak temizlendi, çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Başta şehir merkezi olmak üzere Bilecik'in birçok mahallesinde gece yapılan çalışmalarda cadde ve sokaklar yıkandı, çöp konteynerleri temizlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı ve kanalizasyon çalışmalarının sürdürüldüğü bölgelerde de temizlik çalışması yürüttü.