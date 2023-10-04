Bilecik Belediyesi çocuk tesisleriyle özel eğitim kurumlarında okuyan minik öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, hayvanları sevdi ve merak ettikleri soruların cevaplarını buldu.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Minik Öğrenciler Ziyaret Etti

Bilecik Belediyesi çocuk tesisleriyle özel eğitim kurumlarında okuyan minik öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Sokak hayvanları ve tedavi merkezi ile ilgili merak ettikleri soruların cevaplarını da bulan öğrenciler, hayvanları severek, beraberlerinde getirdikleri mamaları verdi.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, ziyarette bulunan çocuklara, yaptıkları çalışmalar yanı sıra sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi konularında öğrencilere bilgiler paylaştı.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde mama üretimi de yaptıklarını hatırlatan Avcı, öğrencilerin barınağı istedikleri zaman ziyaret edebileceğini söyledi.