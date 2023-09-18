Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Atık Yiyecekleri Mama Yapıyor

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan proje ile ev, lokanta, fabrika ve benzeri alanlardan toplanan atık yiyecek ve ekmekler, sokak hayvanları için mama oluyor. Belediye, üretilen mamaları Atatürk Parkı'nda sokak hayvanlarına dağıtarak vatandaşlara da yardımcı oluyor.

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan proje ile ev, lokanta, fabrika ve benzeri alanlardan toplanan atık yiyecek ve ekmekler, sokak hayvanları için mama oluyor.

Sokak hayvanları için anlamlı çalışmalara imza atan Bilecik Belediyesi, örnek bir çalışmayı daha uygulamaya koyarken üretilen mamaları, Atatürk Parkı'nda sokak hayvanlarına verilmek üzere vatandaşlara dağıttı.

'Sokak hayvanları için güzel çalışmalarımızın devamı gelecek"

Başlatılan uygulama hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Can dostlarımız için çok güzel ve anlamlı bir çalışma başlattık" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

"Bilecik Belediyesi olarak kendi ekip arkadaşlarımızın gayretleriyle örnek bir uygulamayı geçtiğimiz aylarda başlattık. Başta ev, lokanta, fabrika ve benzeri alanlardan toplanan atık yiyecek ve ekmekleri, sokak hayvanları için mamaya dönüştürüyoruz. Bu projeyle belediyemiz bütçesine katkı sağlamanın yanı sıra israfı önlemiş oluyoruz. Hayvan severlerimiz bizden almış oldukları bu mamaları can dostlarımıza gönül rahatlığıyla verebilecek. Burada aynı zamanda mamaların içeriğini bizler belirlemiş olacağız. Böylece hem barınağımızdaki hayvanlarımız hem de bütün ilimizdeki hayvanlarımızı beslemiş olacağız. Aynı zamanda lokanta, fabrika ve benzeri noktalardaki yemek atıklarını ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmış olacağız." - BİLECİK