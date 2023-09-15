Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Atık Yiyecekleri Mama Yapıyor

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan proje ile ev, lokanta ve fabrikalardan toplanan atık yiyecek ve ekmekler, sokak hayvanları için mama oluyor. Üretilen mamaları, Atatürk Parkı'nda sokak hayvanlarına verilmek üzere vatandaşlara dağıttı.

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan proje ile ev, lokanta ve fabrikalardan toplanan atık yiyecek ve ekmekler, sokak hayvanları için mama oluyor. Üretilen mamaları, Atatürk Parkı'nda sokak hayvanlarına verilmek üzere vatandaşlara dağıttı.

Başlatılan uygulama hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, şunları söyledi:

"Can dostlarımız için çok güzel ve anlamlı bir çalışma başlattık. Bilecik Belediyesi olarak kendi ekip arkadaşlarımızın gayretleriyle örnek bir uygulamayı geçtiğimiz aylarda başlattık. Başta ev, lokanta, fabrika ve benzeri alanlardan toplanan atık yiyecek ve ekmekleri, sokak hayvanları için mamaya dönüştürüyoruz. Bu projeyle belediyemiz bütçesine katkı sağlamanın yanı sıra israfı önlemiş oluyoruz. Hayvanseverlerimiz bizden almış oldukları bu mamaları can dostlarımıza gönül rahatlığıyla verebilecek. Burada aynı zamanda mamaların içeriğini bizler belirlemiş olacağız. Böylece hem barınağımızdaki hayvanlarımız hem de bütün ilimizdeki hayvanlarımızı beslemiş olacağız. Aynı zamanda lokanta, fabrika ve benzeri noktalardaki yemek atıklarını ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmış olacağız."

Vatandaşlar da gerçekleştirilen uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı'na ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.