Bilecik Belediyesi Restoran ve Kurumlardan Artan Yemekleri Mama Üretim Tesisiyle Değerlendiriyor

Bilecik Belediyesince restoran ve kurumlardan artan yemekler, sahipsiz hayvanların beslenmesi için mama üretim tesisinde mamaya dönüştürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, temmuz ayında başlatılan mama üretimiyle bir yandan gıda atıklarının geri dönüşümünün sağlandığı, diğer yandan da belediye bütçesine katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Belediye Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde kurulan mama üretim tesisinde her gün resmi kurum ve lokantalardan toplanan gıda atıkların mamaya dönüştürüldüğü duyuruldu.

Belediye Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, her gün belirli bir program dahilinde resmi kurumlar ve lokantalardan toplanan atık gıdaların tesise getirildiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Burada gıda atıkları gerekli işlemlerden geçiriyor. Hijyen şartları ve diğer durumları göz önünde bulundurarak ürettiğimiz mamaları hem kendi tesisimizde hem de diğer noktalarda can dostlarımıza veriyoruz. Son aşamada pelet olarak elde ettiğimiz mamaları paketleyerek can dostlarımız için hazırlamış oluyoruz. Uygulamaya koyduğumuz projeyle hem gıdaların geri dönüşümünü hem de belediye bütçesine katkı sağlıyoruz. Uygulamamızı geliştirerek sürdürmeyi planlıyoruz. Projenin bizlere birçok açıdan katkısı oluyor."