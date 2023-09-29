Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Öğrencileri Ağırladı

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında kendilerini ziyarete gelen öğrencileri ağırladı.

Her yıl 25 Eylül–1 Ekim tarihleri arasında çeşitli aktivitelerle değerlendirilen İtfaiye Haftası, Bilecik'te de birçok program kapsamında kutlandı. Program kapsamında Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden öğrenciler, itfaiye çalışanlarına merak ettikleri soruları sordu, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyarette öğrencilere itfaiye çalışanları tarafından yangın, yangın çeşitleri ve yangına karşı alınacak önlemler olmak üzere birçok konuda bilgiler verildi.