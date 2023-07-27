Bilecik Belediyesi Çocuk Yaz Atölyeleri Başlıyor

Bilecik Belediyesi, yaz tatiline giren çocuklara yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Çocuk Yaz Atölyeleri etkinliği, bu hafta sonu Atatürk Parkı'nda başlayacak ve yaklaşık 1 ay sürecek. Etkinliklere katılım ücretsiz olacak ve kayıtlar Bilecik Belediyesi web sitesinden yapılacak.

Yaz tatiline giren çocuklara yönelik etkinliklerini sürdüren Bilecik Belediyesi, yaklaşık 1 aydan uzun sürecek Çocuk Yaz Atölyeleri etkinliğini bu hafta sonu Atatürk Parkı'nda başlatıyor.

Bilecik Belediyesi yaz aylarında da çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklerine devam ediyor. İlk etkinliğine, 29 Temmuz Cumartesi günü Kum Boyama Atölyesi ile başlayacak olan Çocuk Yaz Atölyeleri, birbirinden eğlenceli aktivitelerle belirli aralıklarla Atatürk Parkı'nda çocuk ve gençlerle buluşmaya devam edecek.

Etkinliklere katılım ücretsiz olacak, kayıtlar ise ' www.bilecik.bel.tr' adresinden yapılacak. Etkinliklerin gün, saat ve katılım şartları, Bilecik Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulacak.