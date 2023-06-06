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Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen hayır çarşısına katıldı

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen hayır çarşısına katıldı

Yaşam Haberleri

Bilecik Kayı Boyu Kur'an Kursu 4-6 yaş sınıflarının düzenlediği hayır çarşısına katılan Başkan Yaman, öğrencilerin ailelerinin açtığı stantları tek tek gezerek alışveriş yaptı.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen hayır çarşısına katıldı.

Bilecik Kayı Boyu Kur'an Kursu 4-6 yaş sınıflarının düzenlediği hayır çarşısına katılan Başkan Yaman, öğrencilerin ailelerinin açtığı stantları tek tek gezerek alışveriş yaptı. Veliler ile öğrencilerin durumları hakkında değerlendirmede de bulunan Başkan Yaman hayır çarşısının kurulmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Mustafa Yaman Bayırköy Bilecik Yaşam Haberler

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