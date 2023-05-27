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Bilecik Belediye Başkanvekili Subaşı, Gençlerle Buluştu

Bilecik Belediye Başkanvekili Subaşı, Gençlerle Buluştu

Yaşam Haberleri

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, 'Gençler Bi Kahve' etkinliğinde gençlerle buluşarak, gençlerin sorularını yanıtladı.

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, 'Gençler Bi Kahve' etkinliğinde gençlerle buluşarak, gençlerin sorularını yanıtladı.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Bilecikli gençler ve Başkanvekili Subaşı Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

Buluşmada hedef ve ideallerini gençlerle paylaşan Subaşı, Twitter hesabında etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Atatürk Parkı'nda gençlerle birlikte kahvelerimizi yudumladık ve sohbet ettik. Gençlerimizin şehrimiz hakkında projelerini, taleplerini ve isteklerini onların heyecanıyla dinlemek çok keyifliydi. Gençler bunu sık sık tekrarlıyoruz, ama bir şartla; bi' kahveniz benden."

Kaynak: ANKA / Yaşam

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