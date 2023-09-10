Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, sağanak yağışta su basan noktalarda incelemelerde bulundu

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz gün yaşanan sağanak yağışta su basan noktalarda incelemelerde bulundu.

Bilecik'te geçtiğimiz gün aniden bastıran sağanak yağış belediye ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı seferber olurken, ufak çaplı sıkıntılar haricinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Su basan yerlerde incelemelerde bulunan Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, birkaç iş yeri dışında ciddi bir sorun olmadığını belirterek, "Bilecik için yaptığımız çalışmalar meyvesini verdi. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için daha önce her türlü hava koşullarına hazırlık çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve devam ediyoruz. Metrekareye düşen yağış miktarı normalden fazla olmasına rağmen olumsuz ve ciddi hiçbir sorun yaşanmaması bizleri çok mutlu etti. Bilecik için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK