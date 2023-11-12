Bigadiç'te Yığma Taş Evde Yangın: İnek Öldü, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yığma taş evde çıkan yangın, 1 saatlik müdahale ile söndürüldü; ahırdaki inek öldü, ev de kullanılamaz hale geldi.

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde yığma taş evde çıkan yangın, 1 saatlik müdahale ile söndürüldü; ahırdaki inek öldü, ev de kullanılamaz hale geldi.

Kırsal Anıtlar Mahallesi'nde oturan Hatice Demir'e ait yığma taş evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki arazözler ile alevlere müdahale edildi. 1 saat süren çalışma ile alevler söndürüldü. Demir'in yangın sırada evde olmadığı anlaşılırken, alttaki ahırda bulunan inek öldü. Soruşturma başlatıldı.