Biga Alışveriş ve Kültür Festivali Yoğun İlgi Gördü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen Biga Alışveriş ve Kültür Festivali, üç gün boyunca Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirildi. Festival, yerel işletmelerin, el sanatları üreticilerinin ve gıda tedarikçilerinin ürünlerini sergilediği stantlarla ziyaretçilere alışveriş fırsatı sundu. Ayrıca, yerel sanatçıların konserleri, dans gösterileri ve tiyatro performanslarıyla festival alanı renklendi. Festival, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve İl protokolünün değerli üyelerinin katılımıyla açıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Alışveriş ve Kültür Festivali, 9-10-11 Haziran tarihlerinde Kapalı Pazar Yeri'nde üç gün boyunca gerçekleştildi. Festival, 3 gün boyunca, Biga ve ilçe dışından misafirlerin katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Biga Alışveriş ve Kültür Festivali, 9-10-11 Haziran tarihlerinde Kapalı Pazar Yeri'nde üç gün boyunca gerçekleştildi. Festival, 3 gün boyunca, Biga ve ilçe dışından misafirlerin katılımıyla yoğun ilgi gördü. Festival alanında kurulan çeşitli stantlar ve tezgahlar, ziyaretçilere eşsiz bir alışveriş deneyimi sundu. Yerel işletmeler, el sanatları üreticileri ve gıda tedarikçileri, ürünlerini sergileyerek ziyaretçilere geniş bir yelpazede alışveriş fırsatı sağladı.

Festivalin ilk gününden itibaren, kültürel etkinlikler büyük ilgi gördü. Yerel sanatçılar ve gruplar, enerjik konserler, etkileyici dans gösterileri ve ilgi çekici tiyatro performanslarıyla festival alanını canlandırdı. Katılımcılar, sanatsal gösterilerin keyfini çıkarırken, aynı zamanda festivale özgü lezzetlerle tatlı bir mola da verebildiler.

Biga Alışveriş ve Kültür Festivali, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve İl protokolünün değerli üyeleriyle birlikte çok sayıda Bigalı'nın katılımıyla açıldı. Bu destek, festivalin başarısını ve önemini vurguladı.

Festivalin her günü boyunca, festival alanında oluşturulan renkli atmosfer ve zengin içerik, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Biga Alışveriş ve Kültür Festivali, katılımcılarına alışveriş imkanı, kültürel etkinlikler ve eğlence dolu anlar sunarak bölgedeki önemli etkinlikler arasında yerini aldı. - ÇANAKKALE