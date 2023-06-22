Bıçakçılardan 'bıçak biletmeyi son güne bırakmayın' tavsiyesi

KONYA Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bıçak, satır ve et makinası bıçaklarını biletmek için bıçakçıların yolunu tuttu. Konya'daki bıçakçılar, bıçak almak ve biletmek isteyen vatandaşların işlerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Konya'da çarşılarda yoğunluk başladı. Vatandaşları bir yandan da bıçaklarını biletme telaşı sardı. Bazı vatandaşlar yeni bıçak satın alırken, bazıları eski bıçaklarını biletmeyi tercih etti. Dedesi ve babasından kalan mesleği devam ettiren 67 yaşındaki Seyit Güner, "60 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Asıl mesleğim dedemden kalma demirciliktir. Balta ve tahra imalatından başlayarak dedemden babama daha sonra da bana kaldı. Askerliğim de dahil mesleğime ara vermedim. Bayrama 10 gün kala tezgah açıyorum. Vatandaşlarımızın bıçaklarını biliyorum. Üç beş kuruş da para kazanıyoruz. Bıçak başına 10 lira, satır başı 20 lira gibi bir fiyatımız var. Her sene de müşterilerim çoğalıyor" dedi.

"Hayvana yazık olur, kendisi de rezil olur"

Vatandaşlara bıçak bileme işlerini son güne bırakmamaları gerektiğini hatırlatan Seyit Güner, "Vatandaşlardan tek ricam bıçaklarını Pazartesi ve Salı günü getirmesin. Bu hafta içerisinde getirdi getirdi. Bıçak düzgün bilenmezse keseceği hayvana eziyet eder, bıçağı kesmez. Hayvana yazık olur, kendisi de rezil olur. En iyisi bayram öncesinde işini güzel yapan bir ustaya yaptırsın. Bir de dede baba mesleği olanın eli yatkın olur bu işlerde uzman olur. Arkasındaki esnaf da destek verince yapan usta da ona destek verince hiçbir şikayet gelmez, bayramları rezil olmaz. Bayramda güzel bir kurban kesmiş olur" şeklinde konuştu.