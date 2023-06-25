Kahramanmaraş'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılarda mesai yoğunlaştı. Bıçak ustaları hem satış yaparken hem de vatandaşların bıçaklarını bileyerek keskinleştirmeye çalışıyor. Bayram öncesi iş yoğunluğunun arttığı bıçakçılarda, geçen sene 10 TL'den yapılan bıçak bileme işlemleri bu yıl 15 TL ücret karşılığında yapılıyor.

Bıçakçılarda Kurban Bayramı mesaisi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılarda mesaisi yoğunlaştı.

Kahramanmaraş'ta Tarihi Demirciler Çarşısı olmak üzere şehrin diğer bölgelerindeki bıçakçı esnafları yıl boyunca bin bir emekle ürettikleri bıçakları satmaya çalışırken, bir yandan da vatandaşların bıçaklarını bileyerek keskinleştirmeye çalışıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Demirciler Çarşısı'nda bıçak ustaları bayram nedeniyle yoğunluk yaşarken, aynı zamanda vatandaşlar tarafından getirilen eski ve kırık bıçakları da onarmaya çalışıyor.

Bir yandan vatandaşlar tarafından kendilerine getirilen bıçak, satır ve balta gibi ürünleri yenileyip teslim eden bıçak ustaları, bir yandan da tezgahlarda sergilediği el emeği göz nuru bıçakları satışa çıkartıyor. Geçen sene 10 TL'den yapılan bıçak bileme işlemleri, bu yıl ise 15 TL ücret karşılığında yapılıyor.

"Bayram öncesi iş yoğunluğumuz artıyor"

65 yıldır bıçakçılık mesleği ile uğraşan 74 yaşındaki Ejder Biber, "65 yıldır çalışıyoruz ve ekmeğimizi yiyoruz. Kurban Bayramı'nda iş yoğunluğu daha çok oluyor ve ekmeğimizi kazanıyoruz. Genelde keskinleme yapıyoruz. Daha önce hazır yaptıklarımızı burada satıyoruz. Çalışmamıza ve gelen müşterilerimize göre iş yoğunluğumuz değişiyor. Daha evvel 10 TL'den keskinliyorduk, şimdi ise 15 TL'den keskinleme yapıyoruz. Küçük çocukken başladık, o zamandan beri ekmeğimizi yiyoruz" dedi.

"İşi ehline götürmeleri lazım"

Bir diğer bıçak ustası Ökkeş Biber, "Kendimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan maddiyat değil, hayvanları incitmeden gayet güzel kesmek için bıçakları keskinletiyoruz. Önemli olan bıçakları keskinletmeyi bilen birine göndermek. Sokak bıçakçılarına verip de bıçaklarımızı ziyan etmeyelim. Ben her şeye milli servet gözüyle bakarım, hayvanların incinmesi de daha büyük bir mesele. Onun için işimizi iyi yapmak için o işin erbaplarına götürmek lazım" şeklinde konuştu.

Bir müşteri ise, "Bu usta eski bir bıçakçı, dededen ve babadan gelen, hem de arkadaşımız olur. Buraya geldik bıçaklarımızı keskinletiyoruz" diye konuştu.