Bıçak bileyicileri son günlere kalan işlerle yoğunluk yaşıyor

Vatandaşlar işlerini son günlere bırakınca bıçak bileyicilerinde yoğunluk sürüyor

Bıçak bileyicilerin yorucu mesaisi gece saatlerine kadar sürüyor

KARABÜK - Karabük'te vatandaşların kurban kesimi için bıçaklarını biletme işini son günlere bırakması dolayısıyla bıçak bileyicileri siparişleri yetiştirmek için gece yarılarına kadar çalışıyor.

Karabük'te Kurban Bayramı'na iki gün kala bıçak bileyicilerinde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların bıçak biletme işlerini son günlere bırakması dolayısıyla bıçakçılar siparişleri gece yarılarına kadar yetiştirmeye çalışıyor.

Kentte 40 yıldır bıçak bileyicisi olan Ali Açıkgöz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı konuşmada, mesleğini uzun yılladır dededen toruna yaptıklarını belirtti.

"Karabük'te bütün kurban işiyle uğraşan kişilerin bıçaklarını itinayla bilemeye çalışıyoruz" diyen Açıkgöz, "Bizim tavsiyemiz bu son günleri bırakmasınlar. Bir haftadır, on gündür gece 23.00'lere kadar çalışıyoruz. Bir ay önce getirmiş olsalar çok rahat bir şekilde iki taraf için de iyi olacak. Daha verimli bir bileme olacak. Şimdi son günlerde malum biraz daha sıkışık olduğu için ilk zamanlardaki gibi performanslı olmuyor, biraz zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Açıkgöz, "Bir de bıçaklarını kaliteli yerlerde yani bizim gibi işinin ehli olan kişilere biletsinler. Merdiven altı sobacıymış, seyyar bileyiciymiş, anahtarcıymış yani onların bileme işleri gelip geçici ama bizim işimiz sektörde bıçak bileyici olarak gidiyor. Tamamen işimiz bu. Tabii yani bıçağın yüzünün bir kesim noktası var. Yani o noktayı tutturmak mesele. Yani onu herkes de yapamıyor. Sade parayı alıp geçmek değil" diye konuştu.

Açıkgöz, bıçak bileme fiyatlarının 20 ile 30 lira arasında değiştiğini söyledi.