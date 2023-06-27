Erzurum'da bıçak bileme ustaları Kurban Bayramı öncesi yoğun bir mesai harcıyor. Vatandaşlar bıçak ve satırlarını biletmek için Bakırcılar ve Habib Baba Çarşısı'ndaki ustaların yolunu tutuyor. Bıçak satıcıları ve bileyicileri talepleri karşılamaya çalışırken, merdiven altı bileyicilere karşı vatandaşları uyardılar.

Bıçak bilemede bayram yoğunluğu

ERZURUM - Erzurum'da bıçak bileme ustaları vatandaşların taleplerine yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Erzurumlu vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için Bakırcılar ve Habib Baba Çarşısı'ndaki ustaların yolunu tutuyor. Bıçak satıcıları ve bileyicileri talepleri karşılamaya çalışırken, merdiven altı bileyicilere karşı vatandaşları uyardıları.

Uzun yıllardır bıçak bileme işini yapan Salih Şimşek, modern bileme makinelerine rağmen babadan kalma yöntemlerin daha etkili olduğunu ifade ederek, "Bıçak ve diğer kesici aletler özellikle kurban kesiminde çok önemli. Kör bir bıçak hem hayvana hem de insana zulüm verir. Hayvanın canı alınırken bıçağın keskin olması lazım. Bıçağın yenisi veya eskisi değil önemli olan keskinliğidir. Son günlerde işlerimiz oldukça yoğun. İnsanlarımızın işlerini en kısa zamanda çözüp yardımcı oluyoruz" dedi.

Erzurum Bakırcılar Çarşısı'nda bulunan ve yaklaşık 30 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Gültekin Yapıcı'da "10-15 lira arasında değişen fiyatlarda bileme yapıyoruz. Kurban kesimi ve et parçalanmasında bıçakların keskinliği çok önemli. Burada hem modern hem de geçmişten bu güne kadar gelen yöntemlerle bileme yapıyoruz. İnsanlarımız gerçek ustalara gitmelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşın ilgisi ve talebi oldukça yoğun. Bileme ile birlikte satışta yapıyoruz. " diye konuştu.