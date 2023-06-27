Bıçak bileme ustalarının yorucu bayram mesaisi

VAN - Van'da dededen kalma bıçak bileme mesleğini sürdüren Mehmet Şakir Cengiz, Kurban Bayramı dolayısıyla yorucu bir mesaisi yapıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçak bileme ustalarının iş yoğunluğu artmaya başladı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar, körelen bıçakları biletmek için bıçakçıların yolunu tuttu. Bayrama hazırlık yapan vatandaşlar, körelen bıçaklarını bileterek kesim işlemlerini kolaylaştırmak istiyor. Bazıları Kurban Bayramı için yeni bıçak alırken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Bıçak bileme işi için de Van'ın en tecrübeli ustalarından 61 yaşındaki Mehmet Şakir Cengiz'i tercih eden vatandaşlar, burada bıçaklarını özenle biletiyor.

"Kurbana eziyet verilmemesi için bıçaklar jilet gibi olmalı"

İHA muhabirine konuşan Mehmet Şakir Cengiz, vatandaşların birçok işi bayramın son gününe sığdırmaya çalıştığını belirtti. Kaliteli hizmet almaları için vatandaşın işlerini son güne bırakmamasını öneren Cengiz, "Son günlerde geldiklerinde bileme işi ister istemez çok iyi olmaz. Bu yüzden erken gelmeleri daha iyi olur. Kurbana eziyet verilmemesi için bıçakların jilet gibi olması lazım. Bizler de buna dikkat ediyoruz. Yaklaşık 60 yıldır bu işi yapıyoruz. Dededen kalma mesleği yürütüyoruz. Bıçaklarımız önce çarktan, sonra eğeden ve daha sonra da bileme taşından geçer. Bu aşamadan geçen bıçaklar jilet gibi olur" dedi.