Bhopal'da Sıcaklık Artışı Su Krizini Derinleştiriyor

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da sıcak yaz günlerinde başını güneşten koruyarak motosiklete binen bir kadın, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
BHOPAL, 9 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da insanlar kavurucu sıcaktan korunmak için eşarplar kullanıp, serin kalmak için gölde yüzüyor. Şehirde artan sıcaklıklar su krizini daha da kötüleştirirken, bölge sakinleri suya ulaşmak için yürümek zorunda kalıyor.
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da sıcak yaz günlerinde başlarını güneşten koruyarak sokakta yürüyen kadınlar, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da sıcak yaz günlerinde kendilerini güneşten korumak için eşarp kullanan kadınlar, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da sıcak yaz aylarında bir gölde yüzen insanlar, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da sıcak yaz aylarında yaşanan su krizi devam ederken, su doldurmak için yürüyen bir kadın, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da sıcak yaz aylarında yaşanan su krizi devam ederken, su doldurmak için yürüyen insanlar, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da sıcak yaz günlerinde kendilerini güneşten korumak için eşarp kullanan kadınlar, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da sıcak yaz aylarında yaşanan su krizi devam ederken, musluktan su dolduran insanlar, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)