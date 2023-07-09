Bhopal'da Sıcaklık Artışı Su Krizini Derinleştiriyor

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da insanlar kavurucu sıcaktan korunmak için eşarplar kullanıp, serin kalmak için gölde yüzüyor. Şehirde artan sıcaklıklar su krizini daha da kötüleştirirken, bölge sakinleri suya ulaşmak için yürümek zorunda kalıyor.