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Beytüşşebap'ta kardan kapanan yollar açılıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. Yüksek rakımlı bölgelerde yerleşim yerlerinin yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Özel idare ekipleri yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.