Üye Girişi
Haberler

Beytüşşebap'ta kardan kapanan yollar açılıyor

Son Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Abone Ol

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. Yüksek rakımlı bölgelerde yerleşim yerlerinin yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Özel idare ekipleri yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Beytüşşebap'ta kardan kapanan yollar açılıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Beytüşşebap ilçesinde yüksek rakımlı Kato, Kerkük, Faraşin bölgelerinde yerleşim yerlerinin yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşama kapanmıştı. 3 gündür Beytüşşebap Kaymakamlığı'na bağlı özel idare ekipleri yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer yarım metreye kadar çıktığı bölgelerin yolları ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Beytüşşebap Şırnak kar Ulaşım Hava Durumu Yerel Haberler Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title