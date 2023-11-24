Beytüşşebap'ta kardan kapanan yollar açılıyor
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. Yüksek rakımlı bölgelerde yerleşim yerlerinin yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Özel idare ekipleri yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Beytüşşebap'ta kardan kapanan yollar açılıyor
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.
Beytüşşebap ilçesinde yüksek rakımlı Kato, Kerkük, Faraşin bölgelerinde yerleşim yerlerinin yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşama kapanmıştı. 3 gündür Beytüşşebap Kaymakamlığı'na bağlı özel idare ekipleri yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Kar kalınlığının yer yer yarım metreye kadar çıktığı bölgelerin yolları ulaşıma açıldı.