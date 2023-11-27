Beyşehir'de Şiddetli Fırtına Seralara Zarar Verdi

Beyşehir ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına, Kurucuova Mahallesi'nde bulunan seralarda zarara neden oldu. Kıvırcık marul ekili olan 4 bin metrekarelik seranın yıkıldığı belirtildi. Sera sahibi zararın telafisi için ilgili kurumlara başvuracaklarını söyledi.

Beyşehir ilçesinde yaşanan şiddetli fırtınadan bazı seralarda zarara neden oldu.

İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde sağanağın ardından etkili olan şiddetli rüzgar kıvırcık marul ekili olan 4 bin metrekarelik serayı yıktı.

Sera sahibi Mehmet Evli, Çayır mevkisinde bulunan ve kıvırcık marul yetiştirdiği seranın bölgede etkili olan sağanak sonrası başlayan şiddetli fırtınaya dayanamayarak yıkıldığını belirtti.

Evli, "Zararımızın telafisine yönelik destekte bulunmak ve tespit çalışması talebimiz için ilgili kurumlara müracaatta bulunacağız." dedi.