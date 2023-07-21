Beyşehir'de Lavanta Bahçesi Ziyaretçilerin İlgi Odağı

Beyşehir ilçesinde Bayavşar Mahallesi'nde kurulan lavanta bahçesi, çorak toprakları mor renge bürüdü. Bahçe, lavanta yağı, mumu, kremleri ve balı üretimiyle de dikkat çekiyor. Ayrıca Beyşehir'de hububat alımları da başladı.

Beyşehir ilçesi Bayavşar Mahallesi'nde çorak topraklar lavanta ekiminin ardından mor renge büründü.

Yerleşim merkezinde 100 dekar alanda kurulan lavanta bahçesi ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, lavanta bahçesini ziyaret etti.

Bölgede lavanta yağı, lavanta mumu, lavanta kremleri ve lavanta balı üretimi de gerçekleştiriliyor.

Beyşehir'de hububat alımları başlıyor

Beyşehir'de Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hububat alımlarına başlanacağı duyuruldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir TMO iş yeri buğday ve arpa randevularının 20 Temmuz 2023 itibariyle açıldığı belirtildi.

Açıklamada, üreticilerin tüm mahsulünü satın alıncaya kadar randevuların açık kalacağı bildirildi.