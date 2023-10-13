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Beyşehir'de Çatı Yenileme İşçisi Elektrik Akımına Kapıldı

Beyşehir ilçesinde çatı yenilerken elektrik akımına kapılan bir işçi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.