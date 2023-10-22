Beypazarı Zabıta Müdürü Doğan Gökkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Beypazarı ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Zabıta Müdürü Doğan Gökkaya, son yolculuğuna uğurlandı.

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürü olan, daha önce Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Gökkaya'nın (51) cenazesi, hastane morgundan alınarak Belediye binası önüne getirildi.

Buradaki törene, Gökkaya'nın ailesi ile Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, belediye başkan yardımcıları, belediye personeli, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Kaplan, yaptığı konuşmada, "26 yılı aşkın bir süredir Beypazarı Belediyesinde çalışmaktadır. 35 yılı aşkın bir süredir de benim arkadaşım, kardeşim ve dostumdur. 10 yıla yakın Belediye Başkanlığı dönemimizde de birlikte çalışmaktaydık. Doğan Gökkaya kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Allah ailesine, sevenlerine sabır versin, hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Törenin ardından Gökkaya'nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.