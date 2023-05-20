Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Beypazarı'nda Şükür Duası Yapıldı

Beypazarı'nda Şükür Duası Yapıldı

Yaşam Haberleri

Beypazarı ilçesinde yağışların ardından Oymaağaç Mahallesi sakinleri köy camisinde şükür duası yaptı. Şükür duasına katılanlara etli pilav ve ayran ikram edildi. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan da şükür duasına katıldı.

Beypazarı ilçesinde şükür duası edildi.

İlçedeki yağışların ardından Oymaağaç Mahallesi sakinleri köy camisinde şükür duası yaptı.

Şükür duasına katılanlara etli pilav ve ayran ikram edildi.

Selçuk Müftüsü Ömer Ünal, mahalle sakinlerine şükür duasının önemini anlattı.

Mahalle Muhtarı Ergün Tuncel, köyde hububat, başta olmak üzere, havuç, aysberg, marul, yeşil soğan ve ıspanak gibi sebzelerin yetiştirildiğini kaydetti.

Şükür duasına Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan da katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Yaşam

Tuncer Kaplan Beypazarı AK Parti Hisarcık Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title