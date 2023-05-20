Beypazarı'nda Şükür Duası Yapıldı

Beypazarı ilçesinde yağışların ardından Oymaağaç Mahallesi sakinleri köy camisinde şükür duası yaptı. Şükür duasına katılanlara etli pilav ve ayran ikram edildi. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan da şükür duasına katıldı.