Beypazarı'nda Şükür Duası Yapıldı
Yaşam Haberleri
Beypazarı ilçesinde yağışların ardından Oymaağaç Mahallesi sakinleri köy camisinde şükür duası yaptı. Şükür duasına katılanlara etli pilav ve ayran ikram edildi. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan da şükür duasına katıldı.
Beypazarı ilçesinde şükür duası edildi.
İlçedeki yağışların ardından Oymaağaç Mahallesi sakinleri köy camisinde şükür duası yaptı.
Şükür duasına katılanlara etli pilav ve ayran ikram edildi.
Selçuk Müftüsü Ömer Ünal, mahalle sakinlerine şükür duasının önemini anlattı.
Mahalle Muhtarı Ergün Tuncel, köyde hububat, başta olmak üzere, havuç, aysberg, marul, yeşil soğan ve ıspanak gibi sebzelerin yetiştirildiğini kaydetti.
Şükür duasına Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan da katıldı.