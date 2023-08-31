Beypazarı'nda minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Milli Egemenlik Caddesi'ndeki kavşakta, Aydın Ayaz yönetimindeki 21 ACL 040 plakalı minibüs ile Oğuzhan Aydoğan yönetimindeki 06 DPT 745 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Aydoğan, yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Yaşam