Beypazarı'nda Hacet Bayramı kutlamaları yapıldı

Anadolu'daki bazı köylerde yılın bereketli geçmesi için dualar edilip yemekler yenilerek kutlanan Hacet Bayramı geleneği, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sürdürüldü.

Anadolu'daki bazı köylerde yılın bereketli geçmesi için dualar edilip yemekler yenilerek kutlanan Hacet Bayramı geleneği, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sürdürüldü.

Dağşeyhler Mahallesi'nin Çayırlık mevkisinde, İlçe Müftülüğünce görevlendirilen din görevlileri ve imamların katılımıyla mevlit okundu.

Kılınan öğle namazının ardından katılımcılara etli pilav ve ayran ikram edildi. Yemek sonrası köyün alt kısmında bulunan türbe ziyaret edilerek dualar okundu.

Mahalle muhtarı Mehmet Koçak, "Köyümüzde din eğitimi almış insan çok. Bu anlamda kaç asırdır bu gelenek sürdürülüyor, bilemiyorum. Biz de ananevi gelenek ve görenek diyerek, mevlid-i şerif okutarak herkese yemek dağıtıyoruz." dedi.

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