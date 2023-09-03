Beypazarı'nda Elektrik Kesintisi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın bazı sokaklara elektrik verilemeyecek. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları nedeniyle kesintiler gerçekleştirilecek. Şirket tarafından yapılan duyuruya göre kesinti saatleri ve bölgeler şu şekilde ifade edildi: '4 Eylül Pazartesi Günü 09.30 ile 14.30 saatleri arasında Hacıkara Mahallesi 5-6-8 ve 10. sokaklara elektrik verilemeyecektir.'