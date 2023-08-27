Beypazarı'nda drenaj çalışmaları sonucunda içme suyu sorunu çözüldü
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Beypazarı'nın Karaşar Mahallesi'nde yapılan drenaj çalışmalarının ardından içme suyu probleminin çözüldüğü bildirildi. ASKİ Bölge Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada, Beşpınar kaynağındaki drenajın tamamlanmasıyla bölgeye daha temiz ve sağlıklı su verilmeye başlandığı belirtildi. Mahalle muhtarı ve dernek başkanı teşekkürlerini iletti.
Beypazarı'nın Karaşar Mahallesi'nde yapılan drenaj çalışmalarının ardından içme suyu probleminin çözüldüğü bildirildi.
Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği'nden yapılan açıklamada, ASKİ Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışmada, Beşpınar kaynağındaki drenajın tamamlanmasıyla bölgeye daha temiz ve sağlıklı su verilmeye başlandığı belirtildi.
Mahalle muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, dernek başkanlığı ile ASKİ bölge müdürlüğüne teşekkür etti.
Hattaki boruların yenilendiği ve drenaj sonrası suyun debisinin arttığı mahallede evlerde aboneliğin sürdürüleceği belirtildi.