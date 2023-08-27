Beypazarı'nda drenaj çalışmaları sonucunda içme suyu sorunu çözüldü

Beypazarı'nın Karaşar Mahallesi'nde yapılan drenaj çalışmalarının ardından içme suyu probleminin çözüldüğü bildirildi. ASKİ Bölge Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada, Beşpınar kaynağındaki drenajın tamamlanmasıyla bölgeye daha temiz ve sağlıklı su verilmeye başlandığı belirtildi. Mahalle muhtarı ve dernek başkanı teşekkürlerini iletti.