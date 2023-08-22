Beypazarı'nda bazı köylere elektrik kesintisi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 23 Ağustos günü bazı köylere elektrik verilemeyecek. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları nedeniyle kesintiler gerçekleştirilecek. Açıklamada 10.00 ile 13.30 saatleri arasında Aşağıgüney, Dağşeyhler, Dudaş, Nuhhoca, Yıldız, Hamzalar Yukarıgüney Köyleri ile ve aynı bölgede kalan Nallıhan İlçesinin Karaköy'ü ile Karaköy mücavir alanlarda elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.