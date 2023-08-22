Beypazarı ilçesinde trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti

Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Dibekören köyüne gitmekte olan Yunus Emre Kahyaoğlu (41) idaresindeki 06 BGJ 266 plakalı kamyonet, köye yaklaştığı esnada yolun sağında park halinde bulunan traktör römorkuna arkadan çarptı. Olay yerine gelen ekipler Kahyaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Vefat eden sürücünün cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından Dibekören Köyü Mezarlığına defnedildi.