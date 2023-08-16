Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

Beypazarı ilçesinde 17-18 Ağustos tarihlerinde bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları nedeniyle kesintiler gerçekleştirilecek. İlçeye bağlı Dereli Mahallesi'nde 17 Ağustos'ta 10.30 ile 17.00 saatleri arasında, 18 Ağustos'ta 09.30 ile 11.30 saatleri arasında da Kırbaşı ve Tahir mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.