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Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Okul Servislerini Denetledi

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, okullarda ara tatilin sona ermesinin ardından öğrenci servisleri ile şoförlerin denetimine yeniden başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 30 öğrenci servisi ile sürücüsünü denetledi. Sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyaran ekipler, öğrenci taşıma aşamasında, indirme ve bindirme anlarında çok daha dikkatli olmalarını, öğrencileri okul çıkışı sabah aldıkları noktada bırakmalarını istedi.