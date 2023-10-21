Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürü Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürü Doğan Gökkaya, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bir dönem Beypazarı Belediye başkan yardımcılığı görevinde de bulunan ve uzun yıllardır da zabıta müdürlüğü görevini yürüten Doğan Gökkaya (54), evinde rahatsızlanması üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gökkaya, Beypazarı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kalp krizinden öldüğü belirlenen Gökkaya için, yarın belediye önünde tören düzenleneceği bildirildi.