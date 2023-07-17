Beypazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar İçin Mama ve Su Bırakılması Uyarısı Yaptı

Beypazarı Belediyesi, artan sıcaklar nedeniyle sahipsiz hayvanların mama ve su bulmakta zorluk çekeceği konusunda uyarıda bulundu. Belediye tarafından belirlenen alanlara hayvanlar için mama ve su bırakıldığı duyuruldu.

Beypazarı Belediyesi sıcak hava dolayısıyla sahipsiz hayvanlar için sokaklara mama ve su bırakılması uyarısı yaptı.

Belediye tarafından hoparlörlerden yapılan anonslarla artan sıcaklar karşısında sahipsiz hayvanların mama ve su bulmakta sıkıntı yaşayacağı belirtildi.

Belediye tarafından belirlenen alanlara hayvanlar için mama ve su bırakıldığı aktarılan anonslarda vatandaşlardan da bu konuda duyarlılık beklendiği ifade edildi.