Üye Girişi
Haberler

Beypazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar İçin Mama ve Su Bırakılması Uyarısı Yaptı

Yaşam Haberleri

Beypazarı Belediyesi, artan sıcaklar nedeniyle sahipsiz hayvanların mama ve su bulmakta zorluk çekeceği konusunda uyarıda bulundu. Belediye tarafından belirlenen alanlara hayvanlar için mama ve su bırakıldığı duyuruldu.

Beypazarı Belediyesi sıcak hava dolayısıyla sahipsiz hayvanlar için sokaklara mama ve su bırakılması uyarısı yaptı.

Belediye tarafından hoparlörlerden yapılan anonslarla artan sıcaklar karşısında sahipsiz hayvanların mama ve su bulmakta sıkıntı yaşayacağı belirtildi.

Belediye tarafından belirlenen alanlara hayvanlar için mama ve su bırakıldığı aktarılan anonslarda vatandaşlardan da bu konuda duyarlılık beklendiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Yaşam

Beypazarı Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title