Beypazarı Belediyesi Mezarlıklara Ücretsiz Servis Konuldu

Beypazarı Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklara ücretsiz servis konulacağını duyurdu. Servisler, bayram süresince devam edecek.

Beypazarı Belediyesince Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklara ücretsiz servis konuldu.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu yıl da mezarlıklara halkın ücretsiz olarak taşınacağını söyledi.

Kaplan, "İlçe merkezi Atatürk Parkı yanından ve Hanlar Önü Meydanı'ndan bayramdan bir gün önce ikindi namazından sonra ve bayramın 1. günü bayram namazının ardından mezarlıklara servis kaldırılacak. Servisler bayram süresince devam edecek." dedi.

Kaplan, şehit kabirleri başta olmak üzere şehir mezarlığında bayram temizliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.