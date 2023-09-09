Beyoğlu'nda Otomobil Takla Attı: Bir Kadın Yaralandı

Beyoğlu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bir kadına çarptıktan sonra takla attı.

Kaza dün saat 12: 30 sıralarında meydana geldi. Asmalı Mescit Mahallesi'nde tek yönlü sokakta ilerleyen otomobil kaldırım taşına çarptı. Otomobil daha sonra yol kenarındaki kadına da çarpıp takla attı. Otomobilin çarpması ile savrulup ağır yaralanan kadın için çevredekiler seferber oldu. Yaralı daha sonra sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası takla atan otomobil içinde kalan sürücü kadın da vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis olay sonrası soruşturma başlattı. Bir mahalle sakini "Otomobil önce taşa sonra kadına çarparak takla attı yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.