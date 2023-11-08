Beyoğlu'nda metruk binanın çatısından beton parçaları düştü
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Beyoğlu'nda Hacımimi Mahallesi Dibek Sokak'taki metruk binanın çatısından kopan beton parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken sokak araç geçişine kapatıldı.
Beyoğlu'nda eski metruk binanın çatısından dökülen beton parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü.
Hacımimi Mahallesi Dibek Sokak'taki metruk binanın çatısından kopan beton parçaları yola düştü. Bir kısmı yolda park halindeki 3 otomobilin üzerine de düşen parçalar, araçlara zarar verdi.
Olayda yaralanan olmazken sokak araç geçişine kapatıldı.
Zarar gören araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam