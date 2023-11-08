Beyoğlu'nda Metruk Binadan Kopan Beton Parçaları Otomobillere Zarar Verdi

BEYOĞLU'nda metruk binadan kopan beton parçaları sokakta bulunan park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, 3 otomobil hasar gördü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Hacımimi Mahallesi Dibek Sokak'ta meydana geldi. Metruk binadan kopan beton parçaları park halindeki 3 otomobil ve aydınlatma direğinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay esnasında sokakta kimsenin bulunmaması olası yaralanma ve can kaybını önledi. Beton parçalarının düştüğü otomobillerde ise hasar oluştu. Zabıta ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, yol araç trafiğine kapatıldı.