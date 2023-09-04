Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda bulunan 2 katlı metruk binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BEYOĞLU'nda 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Bülbül Mahallesi Turan Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.