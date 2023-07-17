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Beyoğlu'nda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Beyoğlu'nda bir parktaki ağacın üstünde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri dakikalarca kalp masajı yaparak kediyi hayata döndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU'nda bir parktaki ağacın üstünde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri kurtardı. Kedinin hareketsiz olduğunu gören itfaiye eri dakikalarca kalp masajı yaparak kediyi hayata döndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Kasımpaşa İtfaiye kedi Yaşam Haberler

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