Beyoğlu'nda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Beyoğlu'nda bir parktaki ağacın üstünde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri dakikalarca kalp masajı yaparak kediyi hayata döndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
BEYOĞLU'nda bir parktaki ağacın üstünde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri kurtardı. Kedinin hareketsiz olduğunu gören itfaiye eri dakikalarca kalp masajı yaparak kediyi hayata döndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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