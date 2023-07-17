Beyoğlu'nda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Beyoğlu'nda bir parktaki ağacın üstünde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri dakikalarca kalp masajı yaparak kediyi hayata döndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.