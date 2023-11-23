Beyoğlu'nda mahsur kalan kedi havada yakalandı

Beyoğlu'nda bir binanın üçüncü katında mahsur kalan kedi, itfaiyenin kurtarma operasyonu sırasında düşerek havada yakalandı. Kedi, yara almadan kurtuldu ve bölgeden uzaklaştı.

Beyoğlu'nda mahsur kaldığı binadan kurtarılmaya çalışılırken düşen Kedi, itfaiyenin operasyonunu izleyen kalabalıktan bir kişi tarafından havada yakalandı.

??????? İstiklal Caddesi'ndeki bir binanın üçüncü katında kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekipler, kediyi kurtarmak için itfaiye aracının sepetli merdiveniyle çalışma başlattı. Görevliler, kediyi filenin içine almaya çalışırken hayvan korkusundan kaçmaya başladı. Binanın pervazlarında koşan Kedi, bir anda aşağıya düştü.

Bu sırada caddede itfaiyenin operasyonunu izleyen kalabalıktan bir kişi kediyi havada yakaladı. Bu kişi, kalabalık tarafından alkışlandı.

Yara almadan kurtulan Kedi, kaçarak bölgeden uzaklaştı.

???????Aksiyon dolu kedi kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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