Beyoğlu'nda Konfeksiyon Atölyesinde Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda gece saatlerinde bir apartmanın zemin katında yer alan konfeksiyon atölyesinde yangın çıktı. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi'nde bir apartmanın zemin katında yer alan konfeksiyon atölyesinde dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde çalışanların bulunduğu atölyeye ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Meraklı vatandaşların yangın noktasına yaklaşmasını polis ekipleri engellerken, yangının tüm binayı sarmasını da itfaiye ekipleri uzun bir çaba sonucunda engelledi.

Alevler söndürülürken, dumandan etkilendiği için bayılan şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye götürüldü. Korkutan yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesini cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL