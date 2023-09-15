Beyoğlu'nda İBB'nin yaptığı trafik ışıkları yoğunluğa neden oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyoğlu'nda bulunan Piyalepaşa bulvarına yerleştirilen trafik ışıkları bölgede araç yoğunluğuna sebep oluyor. Trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Beyoğlu'nda İBB'nin yaptığı trafik ışıkları yoğunluğa neden olduğu: Vatandaş çileden çıktı

Işıklar yapıldıktan sonra trafiğin felç olduğu söylenen bölge havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyoğlu'nda bulunan Piyalepaşa bulvarına yerleştirilen trafik ışıkları bölgede araç yoğunluğuna sebep oluyor. Trafiğe çıkan İstanbullular ise bu bölgede trafik ışıklarından önce araç yoğunluğunun yaşanmadığını belirtti. Trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyoğlu'nda bulunan Piyalepaşa Bulvarına geçtiğimiz günlerde trafik ışığı yerleştirildi. İBB tarafından yerleştirilen trafik ışıklarının ardından ise bölgede yoğun bir araç trafiği oluştuğu gözlemlendi. Bölgeye konulan trafik ışıklarından önce bölgede trafik olmadığını belirten vatandaşlar, trafik ışıklarının neden olduğu araç yoğunluğundan ötürü çileden çıktı. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

"Çok gereksiz bence"

Normal şartlarda bu yolda trafik yoğunluğunun oluşmadığını belirten Ahmet Uluçay, "trafik ışıkları bu yolu da şişirecek gelen yolu da şişirecek. Normalde burada trafik ışıkları olmuyordu. Çok gereksiz bence. Aşağı taraftan gelen insanlar içinde çok gereksiz bir ışık olacak yani. Dolapdere tarafından gelen yolda tıkanır bence. Hiç iyi olmamış" dedi.

İsmail Bedir ise, "önceden sakin şekilde geçildiği sürece daha iyiydi. Şimdi birden bire durup karşıdan karşıya geçecekler daha tehlikeli. Aynı zamanda arkada da trafik birikiyor tabi ki" şeklinde konuştu.

"Işıklar yapıldıktan sonra burası felç oldu"

Bölgeye trafik ışıklarının yerleştirilmesinin ardından trafiğin felç olduğunu dile getiren Hasan Alkan ise, "ışıklardan önce burada trafik yoktu. Işıklar yapıldıktan sonra burası felç oldu. Akşamleyin daha kötü oluyor. Perişan bu millet. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Önceden burada kesinlikle trafik yoktu" ifadelerini kullandı.