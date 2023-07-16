Beyoğlu'nda Gençler Metro Köprüsünden Denize Atladı
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Haftasonu sıcaklıkların artmasıyla Beyoğlu'ndaki Haliç Metro Köprüsüne çıkan gençler, metrelerce yükseklikten denize atladı. Tehlikeye davetiye çıkaran gençlerin anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
BEYOĞLU'nda metro köprüsüne çıkan gençler metrelerce yükseklikten yolcuların şaşkın bakışları arasında denize atladı. Gençlerin tehlikeye davetiye çıkaran anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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